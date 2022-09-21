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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:54

Минэкономразвития и Минфин обсуждают возможность возврата безотзывности госгарантий

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития обсуждает с Минфином возможность вернуть государственным гарантиям безотзывность, сообщил на правительственном часе в Совее Федерации министр экономического развития Максим Решетников.

"Мы ведем очень непростой диалог с Минфином по поводу реформирования механизма государственных гарантий - все-таки вернуть их безотзывность, чтобы Центральный банк признал их действительно как гарантии. Потому что на сегодняшний момент поручительствам ВЭБа, финансовой системе доверия больше, чем государственным гарантиям, хотя это инструмент развития", - сказал он.

Государство перестало выдавать безотзывные гарантии с 1 января 2020 года, когда вступили в силу соответствующие поправки в Бюджетный кодекс. Теперь в госгарантии должны указываться основания ее отзыва, указания на безотзывность в ней быть не может.

Минэкономразвития Минфин Банк России ВЭБ Максим Решетников
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