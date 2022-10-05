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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

В Думу внесен законопроект о возврате госгарантиям по кредитам статуса безотзывных

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесены поправки в Бюджетный кодекс, которые вновь придают государственным и муниципальным гарантиям по кредитам и облигационным займам статус безотзывных. Законопроект № 206487-8 размещен в базе данных палаты.

Его авторы - председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев.

"Государственная (муниципальная) гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств принципала по кредиту (займу, в том числе облигационному), не может быть отозвана гарантом", - говорится в законопроекте.

Принятие законопроекта позволит привлекать кредиты в экономические проекты, имеющие общегосударственное значение, на лучших для заемщиков условиях и в более значительных объемах, говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

До 2020 года госгарантия могла быть как безотзывной, так и отзывной. Новая норма Бюджетного кодекса, вступившая в силу с 1 января 2020 года, оставляла только один вид гарантии - отзывный.

Государство получало право отозвать свои гарантии при выявлении недостаточности обеспечения, несоответствия обеспечения требованиям закона и нормативных актов, а также при выявлении аналогичных обстоятельств у третьего лица, предоставившего обеспечение. Заемщик в этом случае обязан был решить возникшие финансовые проблемы, а до этого действие гарантии приостанавливалось.

Госдума Анатолий Аксаков Николай Журавлев Бюджетный кодекс
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