В Росрыболовстве ждут снижения производства красной икры в РФ в 2022 г. до 8-9 тыс. т

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Производство икры лососевых рыб в России по итогам 2022 года может составить 8-9 тыс. тонн, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков журналистам на V международном рыбопромышленном форуме в среду в Петербурге.

"Лососевая путина идет достаточно плохо, в том плане, что мы выловили даже меньше, чем в 2020 году (выловы лососей традиционно сравниваются между четными и между нечетными годами - ИФ). Прогноз по производству икры практически в два раза меньше. Я думаю, около 8-9 тыс. тонн будет по итогам этого года", - подсчитал он.

По его словам, ведомство вместе с Минсельхозом прорабатывает материалы, обосновывающие необходимость ввода ограничений на экспорт икры. Соответствующее предложение будет направлено в правительство.

"Для нас, с учётом отсутствия поставок атлантической семги на российский рынок, важно обеспечить хотя бы диким лососем внутренний рынок с тем, чтобы цены были доступны. Сейчас цена за счет такого неурожайного года значительно выросла", - пояснил Шестаков.

Производство красной икры в России в 2021 году выросло в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув 22,6 тыс. тонн. Это связано с удачной лососевой путиной, в ходе которой было выловлено 539 тыс. тонн этой рыбы.

О том, что Росрыболовство рассматривает возможность ограничения экспорта красной икры и красной рыбы, Шестаков заявлял в начале сентября на Восточном экономическом форуме.

Как сообщалось, лососевая путина в этом году существенно отстает от темпов вылова прошлого года. По данным ВНИРО (Всероссийский научный институт рыбного хозяйства и океанологии) на 5 сентября, вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил 235,1 тыс. тонн против 260,3 тыс. тонн на аналогичную дату 2020 года. На 5 сентября 2021 года вылов составил 505,1 тыс. тонн.

На 15 сентября было выловлено 247 тыс. тонн лососей, сообщало Росрыболовство без сопоставимых данных.