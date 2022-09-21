Законопроект об исламском банкинге внесен в Госдуму

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Группа депутатов во главе с руководителем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в парламент законопроект о проведении с 1 февраля 2023 года двухлетнего эксперимента по внедрению исламского банкинга на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана.

Документ (№198584-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Территория проведения эксперимента и ее срок может быть увеличен правительством РФ по согласованию с ЦБ.

В законопроекте эксперимент носит название "экспериментальный правовой режим осуществления деятельности по партнерскому финансированию". Реестр участников экспериментального правового режима будет вести ЦБ.

Предполагается, что участники экспериментального режима вправе предоставлять денежные займы юридическим и физическим лицам без взимания вознаграждения в виде процентов; финансировать физические и юридические лица путем заключения договоров купли-продажи (в том числе недвижимого имущества) с условием о рассрочке. Участник эксперимента не вправе взимать вознаграждение в виде ссудного процента, финансировать деятельность, связанную с производством или торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, игорным бизнесом.

Минимальный размер капитала участника эксперимента, который при этом не является кредитной организацией, некредитной финансовой организацией устанавливается с 1 января 2023 г. в 10 млн рублей; с 1 января 2024 г. - 25 млн рублей. В случае продления срока эксперимента с 1 января 2025 г. - на уровне 40 млн рублей; с 1 января 2026 г. - 55 млн рублей; с 1 января 2027 г. - 70 млн рублей.

Приобрести статус участника экспериментального правового режима вправе кредитная организация, некредитная финансовая организация, юридическое лицо, зарегистрированное в форме потребительского общества, фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества или товарищества.

В начале июля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект, устанавливающий правила исламского банкинга, направлен на согласование ведомств. "Тема привлечения средств из азиатских стран стоит на повестке, из арабских стран, из Малайзии, Индонезии - они тоже, кстати, проявляют внимание к этому закону, и я с ними активно взаимодействовал", - добавил он.

В мае прошлого года сообщалось о создании при комитете Госдумы по финансовому рынку рабочей группы по исламским финансам, которая должна была представить точечные изменения в законы для того, чтобы простимулировать приток финансов - из ОАЭ, из других исламских стран. В частности, предполагалось в законе "Об инвестиционных фондах" прописать возможность использования так называемых альтернативных финансов.

Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Например, запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование точно определенных секторов экономики: игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции; условия разделения риска получения прибыли и убытков между финансирующей стороной и клиентом по совершаемым сделкам; условия проведения финансовых сделок на основе реальных активов или операций с данными активами. Также необходима обязательная идентификация лежащих в основе сделки реальных активов.