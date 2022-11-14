Источник сообщил о поддержке Минфином законопроекта об исламском банкинге

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ подготовил проект положительного отзыва правительства на депутатский законопроект о проведении с 1 февраля 2023 г. двухлетнего эксперимента по внедрению исламского банкинга на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана, Татарстана, сообщил "Интерфаксу" источник в министерстве.

По его словам, позиция министерства направлена в ЦБ, Росфинмониторинг, Минюст и Минэкономразвития.

Как сообщалось, в конце сентября группа депутатов во главе с руководителем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в парламент законопроект "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах РФ" (N198584-8).

Эксперимент с исламским банкингом

Территория проведения эксперимента и ее сроки могут быть увеличены правительством РФ по согласованию с ЦБ. Реестр участников экспериментального правового режима будет вести ЦБ.

Предполагается, что участники экспериментального режима вправе предоставлять денежные займы юридическим и физическим лицам без взимания вознаграждения в виде процентов; финансировать физические и юридические лица путем заключения договоров купли-продажи (в том числе недвижимого имущества) с условием о рассрочке. Участник эксперимента не вправе взимать вознаграждение в виде ссудного процента, финансировать деятельность, связанную с производством или торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, игорным бизнесом.

Минимальный размер капитала участника эксперимента, который при этом не является кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, устанавливается с 1 января 2023 г. в 10 млн рублей; с 1 января 2024 г. - 25 млн рублей. В случае продления срока эксперимента с 1 января 2025 г. - на уровне 40 млн рублей; с 1 января 2026 г. - 55 млн рублей; с 1 января 2027 г. - 70 млн рублей.

Приобрести статус участника экспериментального правового режима вправе кредитная организация, некредитная финансовая организация, юридическое лицо, зарегистрированное в форме потребительского общества, фонда, автономной некоммерческой организации, хозяйственного общества или товарищества.

Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Например, запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование точно определенных секторов экономики: игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции; условия разделения риска получения прибыли и убытков между финансирующей стороной и клиентом по совершаемым сделкам; условия проведения финансовых сделок на основе реальных активов или операций с данными активами. Также необходима обязательная идентификация лежащих в основе сделки реальных активов.