Затраты на разработку нового СПГ-оборудования в РФ до 2025 г. оценили в свыше 15 млрд руб.

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Затраты на разработку нового оборудования для производства СПГ оцениваются до 2025 года с учетом потребностей "Газпрома" и "НОВАТЭКа" в более чем 15 млрд рублей, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

"С учетом необходимости проведения оставшихся 11 первоочередных НИОКР, развития соответствующей испытательной базы, а также освоения производства дополнительных видов СПГ-оборудования, потребность в котором возникла у "НОВАТЭКа" и "Газпрома" в текущих экономических условиях, общие затраты на период до 2025 года мы оцениваем в более чем 15 млрд рублей", - сказал он.

Замглавы правительства напомнил, что всего Минпромторгом совместно с "Газпромом" и "НОВАТЭКом" определены 18 первоочередных видов оборудования для проведения НИОКР, 7 из них были профинансированы через механизмы господдержки в 2020-2021 годах на сумму 1,5 млрд рублей.

В текущем году на разработку СПГ-оборудования правительством РФ будет выделено 3 млрд рублей (в том числе 1 млрд рублей из резервного фонда), сообщил Мантуров.

"Безусловно мы видим необходимость в наращивании объема финансирования данных мероприятий и проводим работу по изысканию дополнительных средств на период 2023-2025 годов", - сообщил Мантуров.

Он подчеркнул, что разработка СПГ-оборудования ведется на условиях софинансирования: "Отмечу, что в соответствии с действующим механизмом компенсации части затрат на проведение НИОКР, объем софинансирования работ со стороны компаний-исполнителей НИОКР должен составлять не менее 30%, на практике же доля собственных средств предприятия в общей стоимости проведения НИОКР составляет порядка 50%".

По словам Мантурова, "в текущих экономических реалиях оперативное импортозамещение производства СПГ-оборудования является одной из стратегических важных задач по обеспечению энергетической безопасности нашей страны".

Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон на Восточном экономическом форуме в начале сентября заявил, что компания оценивает затраты на разработку СПГ-оборудования в 30 млрд рублей (он не уточнил, до какого года), при этом "НОВАТЭК" готов сам финансировать НИОКР.