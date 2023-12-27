"НОВАТЭК" запатентовал технологию производства низкоуглеродного аммиака

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" получил российские патенты на крупнотоннажные технологии производства низкоуглеродного аммиака и крекинга аммиака с получением чистого водорода. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Технология производства низкоуглеродного аммиака разработана "НОВАТЭКом" в сотрудничестве с российскими проектными институтами и основана на методе парового риформинга природного газа. Запатентованные технологические решения позволяют обеспечить производительность технологической линии более 1 млн тонн низкоуглеродного аммиака в год. В целях снижения углеродного следа использованы энергоэффективные технологические решения и предусмотрено улавливание более 90% углекислого газа с последующим подземным хранением, говорится в пресс-релизе.

Крупнотоннажная технология крекинга аммиака является важным шагом в создании производственной цепочки, в которой полученный чистый водород может быть доставлен до конечных потребителей по конкурентной и доступной цене.