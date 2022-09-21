ФРС ожидаемо подняла ставку на 75 базисных пунктов - до 3-3,25%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) по итогам июльского заседания.

Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

Таким образом, Федрезерв поднял ставку на 75 б.п. по итогам третьего заседания подряд. Теперь она находится на максимальном уровне с финансового кризиса 2008 года.

При этом исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

Кроме того, FOMC в среду поднял ставку дисконтирования также на 75 б.п. - до 3,25% годовых.

Руководство регулятора отметило сдержанный рост производственных показателей и расходов в американской экономике, а также указало на активный рост числа рабочих мест в последние месяцы при сохранении низкой безработицы.

"Инфляция остается повышенной, что отражает дисбаланс спроса и предложения, вызванный пандемией, рост цен на продукты питания и энергоносители, а также более обширное ценовое давление", - говорится в документе.

В нем отмечается, что события на Украине создают "дополнительное повышательное давление на инфляцию и негативно влияют на глобальную экономическую активность".

"FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе, - отмечается в сообщении. - Для поддержки этой цели комитет решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3-3,25% годовых и полагает, что дальнейшие повышения будут оправданными".

Также ФРС продолжит сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе согласно объявленному в мае плану.

"Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз. Федрезерв готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC, - говорится в коммюнике. - Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные из сферы здравоохранения, об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, событиях на финансовых рынках, а также о международных событиях".

Рынок акций США, который демонстрировал подъем на 0,6-0,8%, перешел к снижению после объявления итогов заседания ФРС. Фондовые индексы Dow Jones и Standard & Poor's 500 к 21:30 по Москве опустились на 0,7%, а Nasdaq Composite потерял 0,8%.

При этом рост курса доллара США усилился. Евро сейчас торгуется на уровне $0,9847 против $0,9877 до опубликования сообщения о ставке. Японская нацвалюта находится на отметке 144,38 иены/$1 против 144,19 иены. Курс фунта стерлингов опустился до $1,1293 с $1,1323.

Также сообщается, что ФРС значительно понизила прогноз роста ВВП США в 2022 году, повысила прогнозы подъема потребительских цен в стране в период с 2022 по 2024 год.

Теперь ожидается, что американская экономика вырастет только на 0,2% по итогам текущего года против прогнозировавшихся в июне 1,7%, следует из сообщения Федрезерва.

Прогнозы роста ВВП страны на 2023-й и 2024 годы также были ухудшены: до 1,2% и 1,7% с 1,7% и 1,9% соответственно.

Ожидания относительно повышения потребительских цен (индекс PCE) в 2022 году пересмотрены до 5,4% с 5,2%, в следующем - до 2,8% с 2,6%, в 2024 году - до 2,3% с 2,2%.

Безработица в текущем году, как ожидается, составит 3,8% против озвученных в июне 3,7%, в следующем году - 4,4% по сравнению с ожидавшимися ранее 3,9%. В 2024 году ФРС ждет безработицу также на уровне 4,4% против прогнозировавшихся до этого 4,1%.

Кроме того, в сентябрьском отчете появились прогнозы для экономических показателей на 2025 год: ФРС ожидает, что ВВП страны вырастет на 1,8%, инфляция составит 2%, безработица - 4,3%.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot; диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок) показывает, что девять руководителей предполагают, что ставка составит не менее 4,375% к концу текущего года, восемь - 4,125%.

Согласно медианному прогнозу руководителей ФРС, ставка составит 4,4% к концу 2022 года, 4,6% к концу 2023 года, 3,9% к концу 2024 года и 2,9% к концу 2025 года. В июне ФРС ожидала ставку к концу текущего года на уровне 3,4%, следующего - 3,8%, 2024 года - 3,4%. В долгосрочной перспективе ставка прогнозируется в 2,5%, как и в июне.