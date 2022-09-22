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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Банк Японии ожидаемо сохранил основные параметры денежно-кредитной политики

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского ЦБ.

Регулятор также подтвердил, что намерен удерживать ставку "на текущем уровне или ниже".

Таким образом, Банк Японии продолжает держаться в стороне от глобальной волны ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на усилившуюся инфляцию в стране. Федеральная резервная система накануне повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов - до 3-3,25% годовых и дала понять, что продолжит ее поднимать.

Темпы роста потребительских цен в Японии в августе ускорились до максимальных с сентября 2016 года 3%.

Японский ЦБ в четверг подтвердил потолок программы выкупа ETF на уровне 12 трлн иен ($104 млрд) в год. Программа выкупа гособлигаций оставлена безлимитной. Регулятор также пообещал, что продолжит ежедневно выкупать десятилетние госбумаги по фиксированной ставке, чтобы избежать подъема доходностей выше допустимого лимита (0,25%).

Курс иены к доллару обновил 24-летний минимум после публикации итогов заседания Банка Японии. По данным на 8:00 по москве пара доллар/иена торгуется на уровне 144,79 иены против 144,08 иены на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов курс доллара поднимался до 145,37 иены.

В своем заявлении японский ЦБ отметил необходимость внимательного отслеживания последствий изменения валютного курса для экономики и инфляции.

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