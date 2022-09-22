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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

СЕО криптобиржи Kraken Джесси Пауэлл уходит в отставку

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор и сооснователь американской криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлл уходит в отставку.

Как сообщила Kraken, новым СЕО компании станет действующий главный операционный директор Дэвид Рипли.

Пауэлл как крупнейший акционер компании сохранит за собой кресло председателя совета директоров. Бизнесмен намерен принимать активное участие в работе компании, в частности, разрабатывать новые продукты и повышать привлекательность отрасли.

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В то же время Пауэлл останется на посту СЕО до тех пор, пока компания не найдет нового СОО на замену Рипли.

Kraken была основана в 2011 году, спустя около двух лет после запуска биткойна. На данный момент Kraken является четвертой криптовалютной биржей в мире по объемам торгов, согласно данным CoinMarketCap. При этом крупнейшим рынком для компании являются страны Европы.

Kraken оценивается в $10,8 млрд, по данным PitchBook, и насчитывает около 3,2 тыс. сотрудников.

Kraken Джесси Пауэлл
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