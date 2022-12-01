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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Американская криптобиржа Kraken сократит штат на 30%

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Американская криптовалютная биржа Kraken планирует уволить около 1,1 тыс. сотрудников, что составляет примерно 30% штата, сообщила компания.

Эти шаги являются следствием падения цен на криптовалюты и общих экономических условий, заявил главный исполнительный директор и сооснователь Kraken Джесси Пауэлл.

"С начала этого года макроэкономические и геополитические факторы оказывают давление на финансовые рынки. Это привело к значительному снижению объемов торгов и меньшему количеству регистраций клиентов", - сказал он.

По его словам, компания исчерпала другие возможности для сокращения расходов, пишет The Wall Street Journal. За последние несколько лет Kraken увеличила штат втрое, и увольнение части сотрудников вернет его размер на тот уровень, который был 12 месяцев назад.

"Я остаюсь крайне оптимистичным в отношении криптовалют и Kraken", - сказал Пауэлл.

В сентябре CEO Kraken объявил о намерении уйти в отставку. Его сменит главный операционный директор Дэвид Рипли. В этом году компания наняла нового финансового директора и директора по маркетингу.

Kraken была основана в 2011 году, спустя около двух лет после запуска биткойна. На данный момент Kraken является третьей по величине криптовалютной биржей в мире по объему торгов и оценивается в $10,8 млрд. При этом крупнейшим рынком для компании являются страны Европы.

Kraken США
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