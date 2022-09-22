Международные резервы РФ с 9 по 16 сентября увеличились на $300 млн

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 16 сентября составили $557,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 9 сентября международные резервы равнялись $557,4 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,3 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.