Международные резервы России с 16 по 23 сентября сократились на $8 млрд

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 23 сентября составили $549,7 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 16 сентября международные резервы равнялись $557,7 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $8 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.