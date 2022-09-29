Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Международные резервы России с 16 по 23 сентября сократились на $8 млрд

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 23 сентября составили $549,7 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 16 сентября международные резервы равнялись $557,7 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $8 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России МВФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин перечислил НРД 5,9 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2035"

Минфин перечислил НРД 5,9 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2035"

LME начала обсуждать возможный запрет новых поставок металла из России

LME начала обсуждать возможный запрет новых поставок металла из России

В Турции прорабатывают другие варианты платежных карт для россиян вместо "Мира"

В Турции прорабатывают другие варианты платежных карт для россиян вместо "Мира"

Бизнес ФРГ опасается скорой волны банкротств при дальнейшем подорожании нефти и газа

Ветрогенерация в Европе упала в два раза

Ветрогенерация в Европе упала в два раза

Минтруда пообещало индексировать пенсии по старости выше уровня инфляции

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });