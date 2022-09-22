Дискаунтер Target наймет до 100 тысяч временных работников на праздничный сезон

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Target Corp., владелец одной из крупнейших сетей дисконтных магазинов США, намерена в этом году нанять до 100 тысяч дополнительных сотрудников на праздничный сезон (октябрь-декабрь).

Стартовая заработная плата этих работников будет находиться в диапазоне $15-24 в час. Target отмечает, что в последние годы в среднем около 30% сезонных сотрудников в дальнейшем были приняты на работу в компанию на постоянные позиции.

Компания в этом году будет проводить встречи с потенциальными кандидатами на работу как никогда рано - в самом начале октябре, отмечает MarketWatch.

На конец 2021 года в сети Target было 1926 магазинов. В них работает около 350 тысяч постоянных, частично занятых и сезонных сотрудников.

С начала 2022 года рыночная капитализация Target упала более чем на 31% (до $73,7 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 20,5%.