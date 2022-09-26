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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Macy's к праздникам наймет на 46% меньше работников, чем в 2021 году

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Американская сеть универмагов Macy's Inc. планирует в 2022 году в преддверии рождественских праздников нанять чуть более 41 тысячи сезонных работников, сообщила компания.

Это на 46% меньше, чем в прошлом году, когда она планировала принять 76 тысяч новых сотрудников.

При этом новые работники магазинов сети будут работать не только в одноименных универмагах, но и в магазинах Bloomingdale's и Bluemercury, а также на складах и в колл-центрах.

Macy's планирует провести кампанию по найму сезонных работников 6 октября.

С начала 2022 года рыночная капитализация Macy's упала на 40,3%, а индекс S&P 500 потерял за этот период 22,2%.

Macy's США Bloomingdale's Bluemercury
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