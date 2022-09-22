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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Господдержка экспорта продукции АПК в 2023 г. снизится до 50,9 млрд рублей

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Господдержка экспорта продукции АПК РФ в 2023 году снизится до 50,856 млрд рублей вместо 80,321 млрд рублей, которые предусматривались на будущий год в федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов (закон 390-ФЗ). Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета.

По данным сводной бюджетной росписи на 1 сентября 2022 года, на финансирование этого направления выделено 68,805 млрд рублей.

В 2024 году проект бюджета предусматривает на господдержку агроэкспорта 70,944 млрд рублей против 98 млрд рублей, планировавшихся ранее.

Как говорится в пояснительной записке, изменение параметров финансирования федерального проекта "Экспорт продукции АПК" обусловлено уменьшением (по сравнению с показателями, утвержденными законом 390-ФЗ) бюджетных ассигнований на господдержку стимулирования роста производства масличных культур в 2023 году – на 8 млрд 443,6 млн рублей, в 2024 году – на 9 млрд 562, 6 млн рублей.

Кроме того, объем субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК в 2023 году снижен на 5 млрд 026 млн рублей, в 2024 году – на 5 млрд 016 млн рублей. Господдержка лизинговых организаций в 2023 году снизится на 13 млрд 313,5 млн рублей, в 2024 году – на 9 млрд 247,9 млн рублей.

В 2021 году РФ экспортировала продукции АПК на $37,1 млрд против $30,5 млрд в 2020 году. По прогнозу Минсельхоза, в этом году экспорт может составить до $40 млрд. Обновленная стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов предусматривает увеличение экспорта к 2030 году до более $47 млрд.

Минсельхоз РФ
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