Финансирование российского АПК в 2023 году может вырасти на 32,6 млрд рублей

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства России в 2023 году может составить 337,354 млрд рублей, что на 32,6176 млрд рублей больше, чем было предусмотрено утвержденными ранее параметрами бюджета, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, с которой ознакомился "Интерфакс".

В 2024 году финансирование предусмотрено в 332,1492 млрд рублей (на 5,2117 млрд рублей больше), в 2025 году - 240,1581 млрд рублей (на 87,055 млрд рублей меньше по сравнению с показателями объема расходов, установленных бюджетным прогнозом).

Рост финансирования связан в основном с поступлением в доход бюджета платежей от экспортных пошлин на зерно, следует из пояснительной записки.

Так, финансирование федерального проекта "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса" в 2023 году может быть увеличено по сравнению с ранее установленными параметрами на 5,0087 млрд рублей (до 81,9 млрд рублей), в 2024 году - на 8,9328 млрд рублей (до 86,9 млрд рублей), в 2025 году - на 11,6114 млрд рублей (по сравнению с параметрами бюджетного прогноза, до 89,2 млрд рублей).

Бюджетные ассигнования на проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" планируется увеличить в 2023 году на 47,263 млрд рублей (до 165 млрд рублей), в 2024 году - на 15,5764 млрд рублей (до 135,9 млрд рублей). В 2025 году объем финансирования может быть уменьшен по сравнению с бюджетным прогнозом на 11 ,4316 млрд рублей "в связи с перераспределением бюджетных ассигнований с льготного кредитования на более приоритетные направления АПК".

Финансирование проекта "Стимулирование развитие виноградарства и виноделия" за счет поступления доходов от уплаты вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры в 2023 году может увеличиться на 1 млрд рублей по сравнению с объемами, утвержденными ФЗ-390 (до 3,5 млрд рублей), в 2025 году - на 103,8 млн рублей по сравнению с параметрами бюджетного прогноза (2,7 млрд рублей). В 2024 году параметры не изменятся. Ассигнование проекта "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства" (запускается в 2023 году) в 2023-2025 годах предусмотрено по 5 млрд рублей ежегодно.

Кроме того, финансирование процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства РФ и подведомственных организаций" в том числе "в связи с поступлением доходов от уплаты вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры" может вырасти в 2023 году на 2,5199 млрд рублей, в 2024 году - на 1,427 млрд рублей.

Предусмотрено также увеличение финансирования проекта "Создание условий для независимости и конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса", уменьшение - проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса".

Как сообщалось, в 2023 году бюджет может получить от экспортных пошлин на зерно 219,992 млрд рублей, в 2024 году - 169,7 млрд рублей, в 2025 году- 138,6 млрд рублей