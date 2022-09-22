Ситибанк с 22 сентября приостановит открытие счетов в иностранных валютах

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ситибанк с 22 сентября приостанавливает открытие счетов в иностранных валютах и прекращает прием соответствующих заявлений, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

Обслуживание открытых ранее счетов производится в обычном порядке согласно условиям банковского обслуживания и тарифам.

Американская Citigroup в августе объявила, что с третьего квартала начнет сворачивать российский розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями (МСП). Процесс затронет примерно 2,3 тыс. сотрудников, 15 отделений (включая филиалы) и такие розничные услуги, как потребкредиты, кредитные карты и вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц.

Citi в рамках обновленной глобальной стратегии в апреле 2021 года объявила о решении продать розничный бизнес в 14 странах, включая Россию. В марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, группа расширила периметр продажи бизнеса в России, включив туда бизнес по работе с МСП. Российский Ситибанк прекратил привлекать на обслуживание новых клиентов.

До начала военной операции на Украине розничным бизнесом Citi интересовались Альфа-банк, Райффайзенбанк, а также ВТБ, который в августе 2021 года направил в адрес Ситибанка необязывающее юридическое предложение. В январе 2022 года финдиректор ВТБ Дмитрий Пьянов заявил "Интерфаксу", что банк не рассчитывает на покупку розничного бизнеса Citi в России. Топ-менеджмент Альфа-банка также сообщил, что банк потерял интерес к розничному бизнесу Citi.

Группа не оставила попыток продать банковскую розницу в РФ и после 24 февраля, когда началась военная операция на Украине. В частности, по данным Financial Times, велись переговоры с несколькими покупателями, в их число входили Экспобанк, страховая компания "РЕСО-Гарантия" и Росбанк. Но в итоге из-за осложняющих продажу факторов группа приняла решение свернуть розницу и бизнес по работе МСП.

На конец второго квартала 2022 года присутствие Citi в России в финансовом выражении оценивалось в $8,4 млрд, из которых на розницу и МСП пришлось примерно $1 млрд.

Ожидается, что затраты Citi в связи с процессом сворачивания этих бизнесов составят примерно $170 млн, преимущественно в течение ближайших 18 месяцев, в основном из-за затрат на реструктуризацию, закрытие контрактов с поставщиками и других относящихся к процессу выплат.