ЦБ исключил повышение лимита на снятие наличной валюты при нынешних санкциях

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Повысить лимит на снятие наличной валюты в России в условиях существующих ограничений западных стран невозможно, заявил на банковском форуме "Казначейство" зампред Банка России Алексей Заботкин.

"В условиях, когда решениями властей недружественных стран жестко ограничено, точнее запрещено поступление наличных долларов и евро на территорию РФ, изменение лимитов по снятию невозможно", - сказал он.

8 сентября ЦБ продлил до 9 марта 2023 года введенные в марте 2022 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты со счетов и вкладов физических лиц. Они могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Лимит на снятие составляет $10 тысяч или эквивалент этой суммы в евро. Кроме того, до 9 марта 2023 года банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.