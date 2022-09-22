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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Изъятие допдоходов у СПГ-производителей планируется за счет роста налога на прибыль

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Изъятие дополнительных доходов у производителей сжиженного природного газа (СПГ) планируется за счет увеличения налога на прибыль, полученной при производстве и реализации СПГ. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом предложений Минфина.

В ходе заседания правительства в четверг глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что увеличение нефтегазовых доходов в 2023-2025 годах планируется в частности за счет "повышения экспортной пошлины на трубопроводный газ, изъятия дополнительных доходов производителей сжиженного природного газа (СПГ)".

Основными производителями СПГ в России являются проекты "НОВАТЭКа" – "Ямал СПГ" и "Криогаз-Высоцк".

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Налоги другого крупнотоннажного производителя СПГ в России – "Сахалин-2" – регулируются в рамках отдельного законодательства – соглашения о разделе продукции (СРП).

Собеседник "Интерфакса" заметил, что введение экспортной пошлины на СПГ в отношении "Ямал СПГ" осложняется наличием межправительственного соглашения с Китаем, компании которого являются участниками проекта.

Он не уточнил размер повышения налога на прибыль.

Действующее региональное законодательство ЯНАО предусматривает снижение ставки налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет, с 18% до 13,5% для организаций, добывающих на территории ЯНАО природный газ, направляемый на сжижение, и добывающих совместно с ним газовый конденсат, до достижения накопленного объема добычи 250 млрд куб. метров в течение 12 лет с даты начала производства СПГ.

"Для расчета отложенного налога на прибыль, погашение которого ожидается после начала коммерческой добычи и в течение льготного периода компания применила ставку в размере 15,5%. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 и 2015 гг. эффективная ставка группы по налогу на прибыль составила 16,3% и 14,8% соответственно", - сообщил "Ямал СПГ" в отчете за 2021 год.

Минфин РФ
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