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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Проект бюджета на трехлетку предусматривает рост пошлин на трубный газ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Проект бюджета на предстоящий трехлетний период предусматривает справедливое изъятие части природной ренты. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, представляя проект бюджета на заседании правительства РФ.

"Налоговые предложения учитывают справедливое изъятие части природной ренты, которая возросла в результате изменения мировой конъюнктуры цен на сырьевые товары", - заметил он.

Ключевыми предложениями в этой связи, заметил Силуанов, являются "повышение экспортной пошлины на трубопроводный газ, изъятие дополнительных доходов производителей СПГ (сжиженного природного газа), введение экспортной пошлины на удобрения и энергетический уголь в случае сохранения высоких цен эту продукцию".

Глава Минфина в числе предложений перечислил и "повышение налогообложения в нефтяной отрасли путем сохранения уточненного в текущем году механизма демпфера и корректировки расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)".

"Предусмотрен и ряд других налоговых новаций. Они все внесены Минфином в правительство РФ. Мы просили бы их рассмотреть и включить в бюджетный пакет для представления в Госдуму", - отметил он.

Минфин РФ Госдума
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