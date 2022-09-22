Правительство утвердило порядок субсидирования морских перевозок в Калининград

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило порядок предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям для возмещения расходов на осуществление морских перевозок в (из) Калининградскую область.

Согласно постановлению №1665 от 21 сентября, ответственным за распределение субсидий является Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), куда должны будут подавать соответствующие заявки российские организации, выполняющие перевозки. Определен ряд жестких критериев, которым должны будут соответствовать отечественные компании.

Росморречфлот и компании будут заключать соответствующее соглашение о предоставлении субсидий, размер которых должен определяться по специальным формулам, учитывающим фактические расходы и доходы перевозчиков.

"Субсидии перечисляются российским организациям за период с 15 декабря года, предшествующего году подачи заявки, по 15 декабря года подачи заявки (в 2022 году с 1 сентября по 15 декабря 2022 года) ежемесячно (по результатам каждого месяца) или одновременно за несколько месяцев этого периода", - говорится в постановлении.

Результатом предоставления субсидий является выполнение не менее 80% объемов морских перевозок грузов по состоянию на 31 декабря текущего финансового года. В объеме 2,2 млн тонн (для 2022 года - 0,75 млн тонн грузов) в Калининградскую область, в объеме 0,5 млн тонн (для 2022 года - 0,15 млн тонн грузов) из Калининградской области.

Субсидии на морской транзит

Правительство РФ в 2023 году планирует выделить 3,881 млрд рублей на субсидирование судоходным компаниям тарифов морской доставки грузов в/из Калининградской области. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона о федеральном бюджете РФ на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.

15 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ в 2022 году выделит свыше 1,3 млрд рублей на субсидирование судоходным компаниям тарифов морской доставки грузов в/из Калининградской области.

"Чтобы не допустить роста цен на товары и поддержать местные промышленные предприятия, правительство вводит механизм субсидирования морских перевозок между Калининградской областью и другими регионами. На эти цели в текущем году выделяется свыше 1,3 млрд рублей", - сказал премьер в ходе заседания правительства.

"Рассчитываем, что по льготному тарифу суммарно в обе стороны до конца декабря будет перевезено около 900 тыс. тонн грузов. Речь, в том числе, идет и о нефти и нефтепродуктах, угле, цементе, торфе, строительном кирпиче, а также автомобилях и мебели", - сказал Мишустин.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва ввела с 17 июня ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов.

С 22 июля Литва сняла ограничения на железнодорожный транзит с определенными оговорками и квотами на объемы различных грузов. Но транзит подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

В настоящее время перевозки грузов по морю в Калининградскую область из других регионов РФ осуществляется по двум регулярным линиям: Усть-Луга – Балтийск и Бронка-Калининград. На маршруте Усть-Луга – Балтийск работают железнодорожные паромы "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский", а также судно типа ro-ro/lo-lo "Урса Майор". На маршруте Бронка-Калининград грузы перевозят сухогруз "Холмогоры", "СТК-1004", "СТК-1019" и "СТК-1023".