Рынок акций США закрылся в минусе на итогах заседания Федрезерва

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе очередную сессию на итогах сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

В среду вечером американский ЦБ повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых - это максимальный уровень со времен финансового кризиса 2008 года. При этом, исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

Кроме того, регулятор значительно ухудшил прогноз роста ВВП США в 2022 году и повысил прогнозы подъема потребительских цен в стране в период с 2022 по 2024 год. Теперь ожидается, что американская экономика вырастет только на 0,2% по итогам текущего года против прогнозировавшихся в июне 1,7%, а инфляция в стране к концу 2022 года составит 5,4%, а не 5,2%, озвученных ранее.

"Мы будем продолжать до тех пор, пока задача не будет выполнена, - сказал глава ФРС Джером Пауэлл о повышении ставки для замедления инфляции. - Мне бы хотелось, чтобы был безболезненный способ это сделать, но такого способа не существует".

"Пауэлл не показал рынкам свет в конце тоннеля, - написал старший рыночный аналитик TheoTrade Джефф Бирмен. - Даже если бы он сказал, что ставка вырастет до 5%, рынок бы успокоился, потому что фондовые управляющие смогли бы использовать этот уровень как отправную точку. Вместо этого он вновь заставил рынок гадать и не дал намека на то, когда Федрезерв закончит количественное ужесточение".

Также рынок оценивает ряд статданных. Так, дефицит счета текущих операций платежного баланса США во втором квартале уменьшился на $31,5 млрд (на 11,1%) и составил $251,1 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в первом квартале дефицит составил $282,5 млрд, а не $291,4 млрд, как было объявлено ранее. Несмотря на пересмотр в сторону снижения, этот показатель остался рекордным за время ведения расчетов. Аналитики в среднем ожидали сокращения отрицательного сальдо до $260,6 млрд с объявленного ранее уровня января-марта.

Тем временем число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 213 тыс. человек. Аналитики в среднем ожидали, что показатель составит 217 тыс.

Цена бумаг Darden Restaurants снизилась на 4,4%. Оператор сетей ресторанов итальянской кухни Olive Garden и стейкхаусов LongHorn в первом квартале 2023 фингода сократил чистую прибыль на 16% и получил выручку хуже прогноза.

Акции американской строительной компании Lennar Corp. подорожали на 2% на сильной квартальной отчетности. В третьем квартале 2022 фингода фирма нарастила чистую прибыль выше прогнозов рынка на фоне роста цен на недвижимость в США.

Капитализация Talos Energy Inc. упала на 6,9%. Talos сообщила о заключении соглашения о покупке EnVen Energy Corp. за $1,1 млрд. Сделка будет оплачена денежными средствами и акциями и будет закрыта, как ожидается, в конце этого года. Благодаря сделке Talos увеличит свою добычу нефти и газа на 40%, а площадь участков - на 36%.

Котировки аналитической компании FactSet Research Systems рухнули на 8,3%, поскольку её прогноз прибыли на 2023 фингод разочаровал инвесторов.

Рыночная стоимость фармкомпании Eli Lilly and Co. подскочила на 4,9% после того, как аналитики UBS повысили рекомендацию по акциям компании до "покупать" благодаря большому потенциалу разрабатываемого компанией лекарства от диабета Mounjaro, пиковые годовые продажи которого могут превысить $25 млрд в год.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 107,10 пункта (0,4%) и составил 30076,68 пункта.

Лидерами снижения в индексе выступили бумаги American Express Co. и Boeing Co., подешевевшие на 3,8% и 3,2% соответственно. Лидером роста оказались акции Merck & Co., подорожавшие на 3,5%, а также бумаги Johnson & Johnson (+1,8%) и Salesforce Inc. (+1,7%).

Standard & Poor's 500 опустился на 31,94 пункта (0,8%) - до 3757,99 пункта.

Nasdaq Composite потерял 153,39 пункта (1,4%) и составил 11066,81 пункта.