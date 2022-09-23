Индекс британского потребительского доверия обновил рекордный минимум в сентябре

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в Великобритании в сентябре 2022 года снизился на 5 пунктов, составив минус 49 пунктов и обновив минимальное значение за всю историю ведения подсчетов, то есть с 1974 года, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd.

Аналитики в среднем ожидали подъема индекса до минус 42 пунктов, согласно данным Trading Economics.

Падение индекса спровоцировало резкое ухудшение прогнозных индикаторов, таких, как оценка потребителями перспектив личных финансов и состояния экономики Великобритании, отмечается в докладе.

"Ухудшение показателей произошло в период, когда многие аналитики ожидали признаков оптимизма среди потребителей, поэтому результаты стали очень плохой новостью", - отметил стратегический директор GfK Джо Стейтон.

По его словам, главными негативными факторами стали стремительно растущие цены на продукты питания и коммунальные услуги, а также увеличивающиеся ставки по ипотеке.

В исследовании GfK, проведенном с 1 по 14 сентября по поручению Европейской комиссии, приняли участие 2 тыс. британцев не моложе 16 лет.

Рекорд индекса был установлен в июне 1987 года - 10 пунктов. Среднее значение показателя за период с 1981 по 2022 год составляет минус 9,7 пункта.