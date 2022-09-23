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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

В Британии наметили масштабное снижение налогов в преддверии рецессии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министр финансов Великобритании Квази Квартенг представил Палате общин новый план правительства, предусматривающий масштабное снижение налогов с целью поддержать экономику страны на фоне кажущейся неминуемой рецессии, передает CNBC.

Британский Минфин планирует отменить запланированное повышение налога на корпоративную прибыль до 25% с текущих 19% и отказаться от недавно вступившего в силу увеличения обязательных страховых отчислений из зарплат британцев на 1,25%.

Базовая ставка подоходного налога будет снижена до 19% с 20%, а максимальная ставка в 45% на доходы свыше 150 тысяч фунтов будет отменена. Ожидается, что изменения начнут действовать с 6 ноября.

Гербовый сбор на покупку жилья не будет взиматься, если стоимость дома не превышает 250 тысяч фунтов - тогда как ранее этот порог был вдвое ниже (125 тысяч фунтов). Для тех, кто покупает жилье впервые, порог составит 425 тысяч вместо 300 тысяч фунтов. Это решение вступает в силу немедленно.

Правительство планирует отмену запланированных увеличений акцизных сборов на различные виды алкогольных напитков, отмену ограничений на бонусы топ-менеджеров банков и намерено создать сеть "инвестиционных зон" в различных регионах страны с более благоприятным налоговым режимом. Также власти анонсировали иные налоговые послабления для физических и юридических лиц.

Квартенг назвал указанные меры "новым подходом в новую эру, нацеленную на рост", который в среднесрочной перспективе таргетируется на уровне 2,5%.

Также он впервые предоставил количественную оценку бюджетных расходов на анонсированные ранее меры поддержки населения в условиях роста цен на энергоносители - ожидается, что на эти цели из бюджета будет выделено 60 млрд фунтов ($66,7 млрд) в течение последующих шести месяцев.

Накануне Банк Англии спрогнозировал, что экономика Великобритании уже вступила в техническую рецессию (снижение ВВП в поквартальном выражении два квартала подряд), однако все равно повысил ключевую ставку до максимума с 2008 года на ожиданиях, что инфляция может достичь пика чуть ниже 11% в октябре.

Великобритания Минфин Квази Квартенг Банк Англии
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