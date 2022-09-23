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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Брат губернатора Кузбасса Валерий Цивилев возглавил УК "Колмар"

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Валерий Цивилев стал генеральным директором УК "Колмар", сменив на этой должности Артема Левина, следует из данных ЕГРЮЛ. Такое изменение произошло 19 сентября. В пресс-службе "Колмара" "Интерфаксу" подтвердили кадровые перестановки.

Ранее компания сообщала о плановых изменениях в штате. "С учетом внешнеэкономической конъюнктуры "Колмар" привлекает в команду управленцев с опытом диверсификации и развития бизнеса в рамках единого холдинга. Плановые изменения в штате связаны с расширением бизнеса и реструктуризацией управления холдингом", - отмечала компания.

Валерий Цивилев - брат Сергея Цивилева, руководившего компанией несколько лет назад.

Сергей Цивилев покинул пост гендиректора УК "Колмар" после того как вступил в должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку в марте 2018 года (в апреле он возглавил регион). В марте на место руководителя "Колмара" был назначен замгендиректора "Колмар" Артем Левин.

По данным сайта "Росконгресса", Валерий Цивилев с 2015 года является членом совета директоров ООО "Управляющая компания "Колмар". При этом председателем совета директоров АО "Колмар Груп" является жена губернатора Кемеровской области Анна Цивилева.

ГК "Колмар" - российский холдинг, объединяющий угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Якутии.

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