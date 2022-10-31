УК "Колмар" возглавил бывший руководитель крупных агрохолдингов Уланов

В должности гендиректора УК он сменил брата губернатора Кузбасса Цивилева

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Генеральным директором УК "Колмар" стал Антон Уланов, сменив на этой должности проработавшего чуть больше месяца Валерия Цивилева, следует из данных ЕГРЮЛ. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 27 октября.

Уланов с 2006 по 2010 год был директором по экономике и финансам завода "ГАЗ", с 2010 по 2012 год возглавлял научно-производственное предприятие "Сотекс". В 2013-2016 годах был генеральным директором управляющей компании "Агрохолдинг "Кубань" (в рамках реорганизации активов создан холдинг "Прогресс Агро"), в 2016-2018 годах руководил группой компаний "Русагро". С января 2019 года по апрель 2020 года он возглавлял агропромышленный холдинг "Дороничи".

Валерий Цивилев - брат Сергея Цивилева, руководившего компанией несколько лет назад. Сергей Цивилев покинул пост гендиректора УК "Колмар" после того как вступил в должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку в марте 2018 года (в апреле он возглавил регион).

С марта 2018 года по сентябрь 2022 года должность гендиректора УК "Колмар" занимал Артем Левин. В начале сентября компания анонсировала плановые изменения в штате.

"С учетом внешнеэкономической конъюнктуры "Колмар" привлекает в команду управленцев с опытом диверсификации и развития бизнеса в рамках единого холдинга. Плановые изменения в штате связаны с расширением бизнеса и реструктуризацией управления холдингом", - говорилось в сообщении.

Как сообщает сайт "Росконгресса", Валерий Цивилев с 2015 года является членом совета директоров ООО "Управляющая компания "Колмар". Председателем совета директоров АО "Колмар Груп" является супруга губернатора Кемеровской области Анна Цивилева.

ГК "Колмар" - российский холдинг, объединяющий угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Якутии.