Costco запустила новую программу выкупа акций на $4 млрд

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Совет директоров Costco Wholesale Corp., оператора крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, одобрил запуск новой программы обратного выкупа акций на сумму $4 млрд. Программа будет действовать до января 2027 года, говорится в пресс-релизе компании.

Она заменяет предыдущую программу, которая была начата в 2019 году и должна была завершиться в апреле 2023 года. В рамках программы, предельный объем которой также составлял $4 млрд, Costco выкупила акции на $1,4 млрд.

Совет директоров также объявил, что компания выплатит дивиденды в размере $0,9 на акцию. Дивиденды будут выплачены 17 февраля акционерам из реестра на 3 февраля, отмечается в пресс-релизе.

Costco управляет 847 магазинами-складами по всему миру, в том числе 583 в США и Пуэрто-Рико.

За последний год капитализация Costco снизилась на 2,5%.