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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Суд закрыл слушание дела по иску "Роснефти" к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей

Также закрыто слушание по иску "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Москва. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Арбитражный суд Москвы в пятницу закрыл для слушателей рассмотрение иска "Роснефти" к "Транснефти" на 3,4 млрд рублей, а также "Транснефти" к "Роснефти" на 2 млрд рублей, передает корреспондент "Интерфакса" из суда.

Соответствующее ходатайство подал представитель "Роснефти", обосновав свою позицию необходимостью обезопасить информацию, которая может нанести ущерб РФ.

По его словам, сам факт инцидента, рассматриваемого в заседании, не вызывает сомнений, однако такая информация, как объемы транспортировки нефти, в каких направления они осуществляются, по каким ценам, с использованием каких формул цены, их маржинальность, в каких контрактах и с какими покупателями могут навлечь новые санкции в отношении компании со стороны иностранных государств.

Представитель "Транснефти" поддержал заявленное ходатайство, подчеркнув, что истец и ответчик включены в перечень стратегических предприятий РФ, а информация, используемая в деле, может быть положена в основу нового пакета санкций.

"Транснефть" 23 мая получила иск "Роснефти" о возмещении убытков, связанных с инцидентом на магистральном нефтепроводе "Дружба" в 2019 году, выразившимся в загрязнении нефти хлорорганическими соединениями. Трубопроводная монополия отмечала, что к апрелю 2022 года во внесудебном порядке урегулировала последствия инцидента со всеми грузоотправителями, которые были в этом заинтересованы.

"Транснефть" уверена, что "Роснефти" известны требования к комплекту и содержанию документов, необходимых для внесудебного урегулирования последствий инцидента, так как НК уже использовала этот механизм в отношении объемов загрязненной нефти, поставленной в адрес Total, Trafigura и Мозырского НПЗ. Компания проинформировала вице-премьера РФ, председателя совета директоров монополии Александра Новака о неприемлемости предложений "Роснефти" по выплатам компенсаций из-за форс-мажора.

"Грязная" нефть в нефтепроводе "Дружба"

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Транзит сырья в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. По всем направлениям транспортировка была восстановлена с 9 июня.

Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть". Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти. Для компенсационных выплат "Транснефть" создала резерв в размере 30 млрд руб.

По данным на сентябрь прошлого года, компания использовала половину зарезервированных средств.

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