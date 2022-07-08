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Рассмотрение иска "Роснефти" о возмещении убытков от "грязной" нефти начнется 23 сентября

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы назначил на 23 сентября предварительное заседание по иску "Роснефти" к "Транснефти" о взыскании убытков, следует из судебной картотеки.

Согласно материалам дела, истец просит взыскать с трубопроводной монополии 3,361 млрд руб., $120,885 млн, 47,625 тыс. евро, 5,521 тыс. фунтов стерлингов и 73,914 млн польских злотых.

В определении суда отмечается, что, учитывая большой объем представленных доказательств, необходимость более точного их исследования и оценки, в связи с противоречивостью, а также то, что заявленная ко взысканию сумма убытков вытекает из правоотношений, возникших между контрагентами истца - иностранными юридическими лицами, для разбирательства будет сформирован коллегиальный состав суда.

"Транснефть" ранее сообщала, что 23 мая получила иск "Роснефти" о возмещении убытков, связанных с инцидентом на магистральном нефтепроводе "Дружба" в 2019 году, а именно с загрязнением нефти хлорорганическими соединениями. Трубопроводная монополия отмечала, что к апрелю 2022 года во внесудебном порядке урегулировала последствия инцидента со всеми грузоотправителями, которые были в этом заинтересованы.

"Транснефть" уверена, что "Роснефти" известны требования к комплекту и содержанию документов, необходимых для внесудебного урегулирования последствий инцидента, так как НК уже использовала этот механизм в отношении объемов загрязненной нефти, поставленной в адрес Total, Trafigura и Мозырского НПЗ. Компания проинформировала вице-премьера РФ, председателя совета директоров монополии Александра Новака о неприемлемости предложений "Роснефти" по выплатам компенсаций из-за форс-мажора.

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источник попадания – пункт приема нефти в Самарской области. Транзит сырья в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен.

Из-за форс-мажора нарушились поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. По всем направлениям транспортировка была восстановлена с 9 июня.

Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть". Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти. Для компенсационных выплат "Транснефть" создала резерв в размере 30 млрд руб.

По данным на сентябрь прошлого года, компания использовала половину зарезервированных средств.

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