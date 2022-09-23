Toyota закроет завод в России, уволит сотрудников офиса и предприятия

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Тойота Мотор" (российское подразделение автоконцерна Toyota Motor Corporation) полностью прекращает производство автомобилей на своем заводе в Петербурге, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники, в том числе в авторитейле.

По данным газеты, такое решение связано с невозможностью возобновить ритмичные поставки комплектующих в РФ.

Петербургский завод Toyota будет законсервирован. Источник, близкий к властям города, сказал газете, что они совместно с компанией рассмотрят вариант продажи актива. При этом выпуск автомобилей Toyota на нем не возобновится, отметил другой источник издания.

Также предполагается оптимизация деятельности московского офиса. Как отмечает "Коммерсантъ", "компания хочет "нормально" расстаться с сотрудниками как завода, так и офиса, - им будут предложены повышенные выплаты". Речь может идти о выплатах в размере от 12 окладов.

Как сообщалось, в начале марта Toyota приостановила поставки в РФ и производство на автозаводе в Петербурге. Вместе с тем, компания сообщала, что не планирует закрывать завод и уходить с российского рынка.

Российское представительство Toyota (ООО "Тойота Мотор") зарегистрировано в 2001 году. Филиалом компании является завод Toyota в Петербурге мощностью 100 тыс. автомобилей в год. Предприятие введено в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускало модели RAV4 и Camry в рамках заключенного СПИКа с Минпромторгом РФ. Общая сумма инвестиций со стороны Toyota по контракту заявлялась на уровне 20 млрд рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Toyota в РФ в I полугодии 2022 года упали в 2,8 раза, до 20,337 тыс. штку. Доля рынка составила 5,5% (-1,2 п.п.).