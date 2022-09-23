Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Toyota закроет завод в России, уволит сотрудников офиса и предприятия

Toyota закроет завод в России, уволит сотрудников офиса и предприятия
Фото: Ralph Orlowski/Getty Images

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Тойота Мотор" (российское подразделение автоконцерна Toyota Motor Corporation) полностью прекращает производство автомобилей на своем заводе в Петербурге, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники, в том числе в авторитейле.

По данным газеты, такое решение связано с невозможностью возобновить ритмичные поставки комплектующих в РФ.

Петербургский завод Toyota будет законсервирован. Источник, близкий к властям города, сказал газете, что они совместно с компанией рассмотрят вариант продажи актива. При этом выпуск автомобилей Toyota на нем не возобновится, отметил другой источник издания.

Также предполагается оптимизация деятельности московского офиса. Как отмечает "Коммерсантъ", "компания хочет "нормально" расстаться с сотрудниками как завода, так и офиса, - им будут предложены повышенные выплаты". Речь может идти о выплатах в размере от 12 окладов.

Как сообщалось, в начале марта Toyota приостановила поставки в РФ и производство на автозаводе в Петербурге. Вместе с тем, компания сообщала, что не планирует закрывать завод и уходить с российского рынка.

Российское представительство Toyota (ООО "Тойота Мотор") зарегистрировано в 2001 году. Филиалом компании является завод Toyota в Петербурге мощностью 100 тыс. автомобилей в год. Предприятие введено в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускало модели RAV4 и Camry в рамках заключенного СПИКа с Минпромторгом РФ. Общая сумма инвестиций со стороны Toyota по контракту заявлялась на уровне 20 млрд рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Toyota в РФ в I полугодии 2022 года упали в 2,8 раза, до 20,337 тыс. штку. Доля рынка составила 5,5% (-1,2 п.п.).

Toyota Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В группе "Мосбиржи" допускают введение новых санкций против финсектора

Volkswagen не исключил перенос производства из Германии из-за дефицита газа

Volkswagen не исключил перенос производства из Германии из-за дефицита газа

Евросоюз ускорил обсуждение потолка цен на российскую нефть

Евросоюз ускорил обсуждение потолка цен на российскую нефть

Цены на нефть снижаются, вновь завершая неделю в минусе

Цены на нефть снижаются, вновь завершая неделю в минусе

ЕС потратил 450 млрд евро на противодействие последствиям энергетического кризиса

ЕС потратил 450 млрд евро на противодействие последствиям энергетического кризиса

Рубль заметно укрепился к доллару и евро благодаря продажам валютной выручки экспортерами

Рубль заметно укрепился к доллару и евро благодаря продажам валютной выручки экспортерами

Минфин подготовит перечень ситуаций для использования гражданами пенсионных накоплений

Правительство РФ одобрило проект бюджета на трехлетку

Нью-Йорк сохранил лидерство как ведущий финансовый центр мира

Нью-Йорк сохранил лидерство как ведущий финансовый центр мира
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });