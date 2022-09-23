Toyota после закрытия завода в РФ сохранит послепродажное обслуживание

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Тойота Мотор" (российское подразделение автоконцерна Toyota Motor Corporation) полностью прекращает производство автомобилей на своем заводе в Петербурге, сохранит послепродажное обслуживание, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Компания "Тойота Мотор" закрывает сборочную площадку в Санкт-Петербурге. При этом она обеспечит выполнение всех социальных обязательств перед коллективом, а также значительные дополнительные компенсационные выплаты", - отметили в ведомстве.

Компания сохранит послепродажное обслуживание автомобилей марок Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети, отмечают в министерстве.

"Минпромторг России совместно с правительством Санкт-Петербурга прорабатывают возможные сценарии развития данной площадки", - добавляет регулятор.

"Коммерсантъ" ранее сообщил, что решение Toyota закрыть локальное производство связано с невозможностью возобновить ритмичные поставки комплектующих.

Источник, близкий к властям Петербурга, сказал газете, что они совместно с компанией рассмотрят вариант продажи актива, который будет законсервирован. При этом выпуск автомобилей Toyota на нем не возобновится, отметил другой источник издания.

В начале марта Toyota приостановила поставки в РФ и производство на автозаводе в Петербурге. Вместе с тем, компания сообщала, что не планирует закрывать завод и уходить с российского рынка.