Французская Saint-Gobain поставила на паузу проект завода минваты в Кузбассе

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Французская Saint-Gobain приостановила реализацию проекта по строительству завода минеральной ваты в Кемеровской области. Об этом сообщил зампредседателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко в ходе прямого эфира, который провел Центр управления регионом в пятницу.

"Инициатор проекта сказал о том, что не отменяет свои планы, но они поставлены на паузу вследствие политических причин. Им (компании Saint-Gobain - ИФ) интересен наш рынок, он (инвестор - ИФ) видит все необходимые ресурсы для реализации этого проекта, но в силу непростой политической ситуации они заявили о паузе. Мы открыты для диалога, инвестор находится с нами в контакте, но пока эта тема в режиме ожидания", - сказал Ващенко.

Он отметил, что завод минваты был одним из потенциальных резидентов ОЭЗ Кузбасс, которая "на днях должна быть окончательно сформирована".

Как сообщалось, в марте 2021 года Saint-Gobain и власти Кузбасса подписали соглашение о намерениях строительства завода по производству минеральной ваты.

"Согласно предварительным договоренностям, запуск завода с производственной мощностью 50 тыс. тонн минеральной ваты в год запланирован на 2023 год. Ожидается, что в ходе реализации проекта будет создано около 200 новых рабочих мест с потенциальным расширением производства", - сообщала тогда пресс-служба областного правительства.

Инвестиции в строительство предприятия оценивались в 3 млрд рублей.

Сообщалось также, что в середине августа Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления о создании особой экономической зоны "Кузбасс", инвестиции резидентов заявлены в объеме более 92 млрд рублей.

Saint-Gobain – крупнейший в Европе поставщик строительных материалов со штаб-квартирой в Париже. В России группа Saint-Gobain начала работать в 1993 году.