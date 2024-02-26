Saint-Gobain купит австралийскую CSR за $2,8 млрд

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Французская промышленная группа Compagnie de Saint-Gobain SA достигла соглашения о покупке австралийского производителя строительных материалов CSR за 4,3 млрд австралийских долларов ($2,82 млрд).

На прошлой неделе сообщалось, что компании ведут переговоры о сделке.

Как говорится в пресс-релизе Saint-Gobain, стороны заключили соглашение, согласно которому акционеры CSR получат 9 австралийских долларов за бумагу компании. Сделка будет полностью оплачена денежными средствами и будет закрыта во второй половине текущего года.

Акции CSR на новостях о сделке подорожали на 25% за последние пять сессий.