Италия покроет более 13% потребности в газе за счет поставок из Азербайджана

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Поставки азербайджанского газа в Италию в 2022 году превысят 9,5 млрд кубометров, что означает обеспечение более чем 13% потребности страны в газе заявил управляющий директор трубопроводной компании TAP AG Лука Шиппати.

Он добавил, что с начала коммерческих операций по TAP в Европу транспортировано более 16 млрд кубометров газа из Азербайджана, в том числе более 13,5 млрд - в Италию.

По его словам, TAP обладает потенциалом для транспортировки водорода в будущем, и расширение пропускной способности трубопровода может способствовать достижению климатических амбиций Италии и Европы в целом.

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. В 2021 году объем поставок по газопроводу TAP из Азербайджана составил 8,2 млрд кубометров, 6,8 млрд из них - в Италию.

22 сентября министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сообщил, что Баку в 2022 году увеличит поставки газа в Европу по сравнению с 2021 годом на 40% - до 11,5 млрд кубометров. В целом в 2022 году объем экспорта азербайджанского газа составит 23-24 млрд кубометров (в 2021 году - 22 млрд).

Консорциум TAP AG 13 октября 2020 года объявил о завершении строительства газопровода. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из них 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP был последним компонентом проекта Южный газовый коридор (ЮГК) по созданию инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров газа в год в Европу с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2".

Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%). Стоимость проекта - 4,5 млрд евро. Закладка фундамента TAP состоялась 17 мая 2016 года в Греции.