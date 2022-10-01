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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Азербайджан в 2022 году увеличит экспорт газа в Европу на 40%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что поставки азербайджанского газа в Европу в 2022 году увеличатся на 40% - до 11,5 млрд кубометров.

"В 2022 году наш экспорт составит 22 млрд кубометров, из которых 11,5 млрд кубометров будет поставлено потребителям в Европе. В 2021 году в Европу было поставлено 8,2 млрд кубометров. Это означает рост поставок в 2022 году на 40%", - сказал он в субботу в Софии на церемонии ввода в коммерческую эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

По его словам, согласно договоренностям с ЕС, Азербайджан к 2027 году планирует, как минимум, удвоить экспорт газа в Европу.

С этой целью, отметил Алиев, Баку приступил к консультациям с партнерами по вопросу расширения Транс-Анатолийского трубопровода (TANAP) до 32 млрд кубометров газа в год и Транс-Адриатического трубопровода (TAP) до 20 млрд кубометров газа в год.

"Мы уже начали консультации с нашими партнерами по поводу расширения TANAP с 16 млрд кубометров до 32 млрд кубометров и TAP - с 10 млрд кубометров до 20 млрд кубометров. Потому что без этого будет сложно обеспечить дополнительные поставки", - подчеркнул глава государства.

Алиев заявил о наличии у Азербайджана возможностей для увеличения объемов экспорта газа за счет начала добычи еще на нескольких газовых месторождениях.

газ Азербайджан Ильхам Алиев Европа
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