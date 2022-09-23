Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

ЕС к 2027 году вложит в технологии экологически чистой энергии более 28 млрд евро

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия объявила о поддержке ускоренной коммерциализации новых технологий в сфере экологически чистой энергии на сумму более 28 млрд евро на срок до 2027 года.

"Сегодня на глобальном форуме действий за чистую энергию - на первом совместном заседании министерской конференции по чистой энергии и министерской конференции по инновациям в Питтсбурге, в США, комиссия подтвердила поддержку ускорения коммерциализации новых технологий чистой энергии", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

"Комиссия выделит к 2027 году более 28 млрд евро на продвижение инноваций и внедрение экологически чистых энергетических технологий в основном в трудно поддающихся преобразованию секторах через программу Horizon Europe, инновационный фонд и фонд InvestEU", - говорится в документе.

В послании к форуму председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила: "Исследования и инновации будут способствовать переходу на чистую энергию, которая необходима как никогда (...). Наши программы ЕС готовы к этому".

В ЕК напоминают, что, поддерживая коммерциализацию экологически чистых энергетических технологий, "страны всего мира поставили перед собой цель коллективно собрать $90 млрд государственных инвестиций, что, в свою очередь, позволит привлечь частные инвестиции для масштабных проектов, которые должны быть завершены в этом десятилетии".

В Брюсселе считают, что "это ускорит коммерциализацию новых технологий, позволит избавиться от зависимости от нестабильных и доминирующих ископаемых видов топлива и работать над инклюзивным и резонным переходом на чистую энергию".

Еврокомиссия США Урсула фон дер Ляйен Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Евро обновил минимум с 2002 года в паре с долларом, фунт – минимум за 37 лет

Абрамченко заявила об отсутствии условий для отмены в РФ экспортной пошлины на зерно

Эрдоган сообщил о поиске альтернативы платежной системе "Мир"

Эрдоган сообщил о поиске альтернативы платежной системе "Мир"

Индекс МосБиржи упал ниже 2100 пунктов второй раз на неделе

Индекс МосБиржи упал ниже 2100 пунктов второй раз на неделе

Toyota после закрытия завода в РФ сохранит послепродажное обслуживание

Toyota закроет завод в России, уволит сотрудников офиса и предприятия

Toyota закроет завод в России, уволит сотрудников офиса и предприятия

В группе "Мосбиржи" допускают введение новых санкций против финсектора

Volkswagen не исключил перенос производства из Германии из-за дефицита газа

Volkswagen не исключил перенос производства из Германии из-за дефицита газа

Евросоюз ускорил обсуждение потолка цен на российскую нефть

Евросоюз ускорил обсуждение потолка цен на российскую нефть

Цены на нефть снижаются, вновь завершая неделю в минусе

Цены на нефть снижаются, вновь завершая неделю в минусе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });