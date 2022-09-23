ЕС к 2027 году вложит в технологии экологически чистой энергии более 28 млрд евро

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия объявила о поддержке ускоренной коммерциализации новых технологий в сфере экологически чистой энергии на сумму более 28 млрд евро на срок до 2027 года.

"Сегодня на глобальном форуме действий за чистую энергию - на первом совместном заседании министерской конференции по чистой энергии и министерской конференции по инновациям в Питтсбурге, в США, комиссия подтвердила поддержку ускорения коммерциализации новых технологий чистой энергии", - говорится в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

"Комиссия выделит к 2027 году более 28 млрд евро на продвижение инноваций и внедрение экологически чистых энергетических технологий в основном в трудно поддающихся преобразованию секторах через программу Horizon Europe, инновационный фонд и фонд InvestEU", - говорится в документе.

В послании к форуму председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила: "Исследования и инновации будут способствовать переходу на чистую энергию, которая необходима как никогда (...). Наши программы ЕС готовы к этому".

В ЕК напоминают, что, поддерживая коммерциализацию экологически чистых энергетических технологий, "страны всего мира поставили перед собой цель коллективно собрать $90 млрд государственных инвестиций, что, в свою очередь, позволит привлечь частные инвестиции для масштабных проектов, которые должны быть завершены в этом десятилетии".

В Брюсселе считают, что "это ускорит коммерциализацию новых технологий, позволит избавиться от зависимости от нестабильных и доминирующих ископаемых видов топлива и работать над инклюзивным и резонным переходом на чистую энергию".