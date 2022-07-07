Европарламент выступил решительнее Еврокомиссии в переводе авиации на экологичное топливо

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Европарламент (ЕП) утвердил в четверг свою позицию по более активному использованию экологически чистых видов топлива самолетами и аэропортами ЕС с целью сократить выбросы от авиации и обеспечить климатическую нейтральность Европы к 2050 году.

"Авиация – один из самых сложных секторов для устранения выбросов углерода. Сегодня мы показали, как это сделать, и послали сильный и амбициозный сигнал гражданам Европы. Мы услышали ваш призыв к борьбе против изменений климата, и мы делаем все возможное, чтобы Европа стала по-настоящему экологичной", - заявил докладчик ЕП датский депутат Сёрен Гейд.

Таким образом, депутаты ЕП повысили требования – по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии (ЕК) – к минимальной доле экологически чистого авиационного топлива, которая должна быть в аэропортах ЕС.

"С 2025 года эта доля должна составить 2%, увеличившись до 37% в 2040 году и до 85% к 2050 году, с учетом потенциала электроэнергии и водорода в общем топливном балансе", - говорится в коммюнике ЕП.

ЕК со своей стороны предложила 32% на 2040 год и 63% – на 2050 год.

По мнению европейских парламентариев, отработанное растительное масло, синтетическое топливо или даже водород должны постепенно стать нормой в качестве авиационного топлива, чтобы помочь ЕС добиться климатической нейтральности к 2050 году.

Что такое экологичное авиационное топливо

Парламент также дал свою формулировку для определения "экологичного авиационного топлива". Этот термин охватывает синтетические виды топлива, некоторые виды биотоплива, произведенные из сельскохозяйственных или лесных отходов, из водорослей, биоотходов или использованного кулинарного масла.

Депутаты включили в свое определение переработанное углеродное топливо, полученное из отработанных технических и выхлопных газов, которые образуются в ходе производственных процессов на промышленных установках. Они также предположили, что некоторые виды биотоплива, произведенные из животных жиров или дистиллятов, могут быть включены в состав авиационного топлива на ограниченный срок – до 2034 года.

При этом ЕП исключил из перечня "экологичного авиационного топлива" топливо из кормов и пищевых культур, а также топливо, полученное из пальмового масла, материалов на основе сои, и из соапстока (осадка, образующегося в результате щелочного рафинирования растительных масел и жиров), поскольку они не соответствуют предложенным критериям экологической устойчивости.

Европейские депутаты также включили в свое определение возобновляемую электроэнергию и водород как часть устойчивого топливного баланса, "поскольку обе технологии являются многообещающими, которые могут постепенно способствовать устранению выбросов углерода у воздушного транспорта".

Согласно проекту ЕП, аэропорты ЕС должны облегчить доступ операторов воздушных судов к экологичному авиационному топливу, в том числе обеспечить инфраструктуру для заправки водородом и для электрической подзарядки.