Банк Латвии ухудшил прогноз по динамике ВВП и инфляции на 2023 год

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Банк Латвии повысил прогноз роста ВВП страны на 2022 год до 3% с ожидавшихся ранее 2,9%, но ухудшил прогноз на 2023 год, сообщил начальник управления денежно-кредитной политикой центробанка Улдис Руткасте на презентации обновленных макроэкономических прогнозов.

По его словам, высокие цены на энергоресурсы ухудшили будущее видение экономической активности, но высокий рост в начале года позволяет сохранить прогноз по ВВП на 2022 год примерно на том же уровне, который предполагался в июне, отметил Руткасте.

Банк Латвии ожидает, что в 2023 году ВВП страны снизится на 0,2%, хотя ранее прогнозировался рост на 2,4%. Прогноз резко ухудшен, поскольку рост цен и, как следствие увеличение расходов, ослабит экономическую активность в конце 2022 года, пояснил Руткасте.

На 2024 год Банк Латвии улучшил прогноз роста ВВП до 4,4% с 4,2%.

По словам Руткасте, прогнозы разрабатывались в условиях высокой неопределенности, вызванной в том числе динамикой мировых цен, особенно подорожанием энергоносителей.

Кроме того, Банк Латвии ухудшил прогноз среднегодовой инфляции на 2022 год до 16,9% с ожидавшихся в июне 14,8%, на 2023 год - до 9,2% с 7%, на 2024 год - до 3,4% с 2,4%. Ухудшение прогноза обусловлено, в основном ростом цен на энергоносители и продукты питания.

По данным Центрального статистического управления, в 2021 году ВВП Латвии вырос на 4,5%. Среднегодовая инфляция в Латвии в прошлом году составила 3,3%.