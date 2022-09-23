Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Банк Латвии ухудшил прогноз по динамике ВВП и инфляции на 2023 год

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Банк Латвии повысил прогноз роста ВВП страны на 2022 год до 3% с ожидавшихся ранее 2,9%, но ухудшил прогноз на 2023 год, сообщил начальник управления денежно-кредитной политикой центробанка Улдис Руткасте на презентации обновленных макроэкономических прогнозов.

По его словам, высокие цены на энергоресурсы ухудшили будущее видение экономической активности, но высокий рост в начале года позволяет сохранить прогноз по ВВП на 2022 год примерно на том же уровне, который предполагался в июне, отметил Руткасте.

Банк Латвии ожидает, что в 2023 году ВВП страны снизится на 0,2%, хотя ранее прогнозировался рост на 2,4%. Прогноз резко ухудшен, поскольку рост цен и, как следствие увеличение расходов, ослабит экономическую активность в конце 2022 года, пояснил Руткасте.

На 2024 год Банк Латвии улучшил прогноз роста ВВП до 4,4% с 4,2%.

По словам Руткасте, прогнозы разрабатывались в условиях высокой неопределенности, вызванной в том числе динамикой мировых цен, особенно подорожанием энергоносителей.

Кроме того, Банк Латвии ухудшил прогноз среднегодовой инфляции на 2022 год до 16,9% с ожидавшихся в июне 14,8%, на 2023 год - до 9,2% с 7%, на 2024 год - до 3,4% с 2,4%. Ухудшение прогноза обусловлено, в основном ростом цен на энергоносители и продукты питания.

По данным Центрального статистического управления, в 2021 году ВВП Латвии вырос на 4,5%. Среднегодовая инфляция в Латвии в прошлом году составила 3,3%.

Банк Латвии Латвия Улдис Руткасте
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Евро обновил минимум с 2002 года в паре с долларом, фунт – минимум за 37 лет

Абрамченко заявила об отсутствии условий для отмены в РФ экспортной пошлины на зерно

Эрдоган сообщил о поиске альтернативы платежной системе "Мир"

Эрдоган сообщил о поиске альтернативы платежной системе "Мир"

Индекс МосБиржи упал ниже 2100 пунктов второй раз на неделе

Индекс МосБиржи упал ниже 2100 пунктов второй раз на неделе

Toyota после закрытия завода в РФ сохранит послепродажное обслуживание

Toyota закроет завод в России, уволит сотрудников офиса и предприятия

Toyota закроет завод в России, уволит сотрудников офиса и предприятия

В группе "Мосбиржи" допускают введение новых санкций против финсектора

Volkswagen не исключил перенос производства из Германии из-за дефицита газа

Volkswagen не исключил перенос производства из Германии из-за дефицита газа

Евросоюз ускорил обсуждение потолка цен на российскую нефть

Евросоюз ускорил обсуждение потолка цен на российскую нефть

Цены на нефть снижаются, вновь завершая неделю в минусе

Цены на нефть снижаются, вновь завершая неделю в минусе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });