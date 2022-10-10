Годовая инфляция в Латвии в сентябре достигла 22,2%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года потребительские цены в Латвии выросли на 1,6% к августу и на 22,2% - к сентябрю 2021 года, сообщило Центральное статистическое управление.

Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в сентябре вырос на 13,7%.

Сильнее всего на инфляции сказался рост цен на продукты питания, одежду и обувь, на товары и услуги, связанные с жильем, с отдыхом и культурой.

За месяц цены на продовольствие и безалкогольные напитки выросли на 2%. Наиболее значительным был рост цен на замороженную рыбу (+9,1%), консервированную рыбную и морепродукцию (+7%). сливочное масло (+6,7%), сахар (+6,2%), хлеб (+5,7%), кофе (+5,3%), свинину (+4,7%), растительное масло (+4,4%), сыр и творог (+4,2%), молоко (+4,1%).

Под влиянием сезонных факторов наиболее существенное снижение цен отмечено на свежие овощи (-5,5%) и картофель (-11,8%).

Подорожали тарифы на электроэнергию (+1,8%), на тепловую энергию (+9,2%).

Бензин подешевел на 5,8%, автогаз - на 0,4%, дизельное топливо подорожало на 0,4%. Услуги транспорта стали дешевле в среднем на 1,4%.

За год цены на продукты питания выросли на 27,5%, в том числе сахар - на 65,3%, мука и зерновые продукты - на 62,2%, растительное масло - на 51,8%, сливочное - на 51,5%), молоко - на 43,7%, макаронные изделия - на 41,1%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год увеличился на 51,6%. В течение года наиболее значительный рост цен наблюдался на электроэнергию, тепловую энергию, твердое топливо и природный газ. Подорожали вывоз мусора, материалы для содержания и ремонта жилья, услуги водоснабжения, канализации, услуги по эксплуатации и ремонту жилья, услуги по управлению жилищным фондом, а также аренда жилья.

Цены на услуги здравоохранения выросли на 7,9%.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год выросли на 21,9%, что обусловлено ростом цен на топливо на 37,4%. Подорожали техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, запасные части и аксессуары.