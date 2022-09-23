Евро обновил минимум с 2002 года в паре с долларом, фунт – минимум за 37 лет

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Евро и фунт стерлингов подешевели до многолетних минимумов относительно доллара США на торгах в пятницу.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) взлетел до рекордного уровня, превысив отметку в 112 пунктов.

По данным на 15:10 он прибавляет 0,78%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,74%.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $0,9754 по сравнению с $0,9838 на закрытие предыдущей сессии. В течение сессии курс евро обновил минимум с 2002 года, опустившись до $0,9737.

Фунт стерлингов, тем временем, обновил минимум с 1985 года в паре с долларом, опустившись до $1,1020. К 15:10 курс фунта составляет $1,1062.

Поддержку американской валюте оказывают как ожидания дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС), так и общее увеличение спроса на активы "тихой гавани" в условиях роста геополитической напряженности и прогнозов глобальной рецессии.

Евро остается под серьезным давлением в связи с растущими опасениями затягивания конфликта на территории Украины после объявления частичной мобилизации в России, отмечает Market Watch.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в сентябре упал до 48,2 пункта с августовских 48,9 пункта, свидетельствуют предварительные данные S&P Global. Значение индекса указывает на спад активности в регионе третий месяц подряд.

"Ястребиные" заявления Федрезерва подготовили инвесторов к длительному циклу подъема ставки в США, - отмечает экономист UBS Global Wealth Management Томас Флури. - С учетом прогнозов рецессии в Европе в результате усиления энергетического кризиса, курс евро к доллару продолжит снижаться".

Тем временем, министр финансов Великобритании Квази Квартенг в пятницу представил Палате общин новый план правительства, предусматривающий масштабное снижение налогов с целью поддержки слабеющей экономики. Британское Агентство по управлению госдолгом (Debt Management Office, DBO) повысило оценку потребностей государственного бюджета в заимствованиях на текущий финансовый год почти в полтора раза после анонсированного в пятницу сокращения налогов.

Стоимость доллара относительно иены поднялась до 142,73 иены по сравнению с 142,37 иены на закрытие рынка в четверг.

Курс американской валюты в паре с юанем вырос на 0,6%, до 7,1193 юаня. В течение сессии он поднимался до отметки в 7,1173 юаня, что на 1,8% выше справочного курса, установленного китайским ЦБ на пятницу. Народный банк Китая допускает колебания курса на 2% от справочного в ту или иную сторону. Отклонение более чем на 1,9% в последний раз было зафиксировано в августе 2015 года.