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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:41

В Citi сочли, что доллар перестанет расти лишь с началом восстановления мировой экономики

В Citi сочли, что доллар перестанет расти лишь с началом восстановления мировой экономики
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Курс доллара США, вероятно, продолжит расти до тех пор, пока наблюдаемая слабость в мировой экономике не закончится и темпы подъема глобального ВВП не начнут ускоряться, полагают аналитики Citigroup Global Markets Inc.

"Мы считаем, что доллар достигнет пика, только когда мировой рост достигнет дна", - цитирует агентство Bloomberg доклад группы стратегов Citi под руководством Джейми Фэхи. До тех пор американская валюта будет самым надежным активом-убежищем, считают они.

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Индекс ICE US Dollar Index, отслеживающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, с начала года взлетел почти на 18%, чего не наблюдалось за все время расчета индикатора, то есть с 1972 года.

Даже возможное решение Федрезерва замедлить темпы повышения ставки может оказаться необходимым, но недостаточным условием для того, чтобы убедить инвесторов продавать доллары, отмечают аналитики Citi.

"Пик доллара, скорее всего, случится только тогда, когда Федрезерв начнет снижать ставки, а рост мировой экономики без учета США начнет восстанавливаться", - написали эксперты.

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