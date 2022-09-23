Индекс Мосбиржи упал ниже 2100 пунктов на общемировом негативе

За неделю индексы РТС и МосБиржи рухнули на 10,5-14,2%, доллар подешевел на 2,54 рубля

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций пятницу возобновил падение на фоне геополитической напряженности из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России, а также на фоне ухудшения общемировой конъюнктуры из-за опасений мировой рецессии.

По итогам торгов индекс МосБиржи упал на 4,6%, до 2089,87 пункта, индекс РТС снизился на 2,8%, до 1141,81 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 10,3% во главе с металлургами и финкомпаниями.

Доллар подешевел на 1,1 рубля до 57,74 рубля.

За неделю индексы РТС и МосБиржи рухнули на 10,5-14,2%, доллар подешевел на 2,54 рубля.

Подешевели в пятницу акции "ММК" (-10,3%), "НЛМК" (-9,2%), ПАО "Полюс" (-8%), АФК "Система" (-7,6%), Polymetal (-7,4%), "МТС" (-6,9%), расписки TCS Group (-6,9%), бумаги "Яндекса" (-6,6%), "НОВАТЭКа" (-5,8%), UC Rusal (-5,8%), расписки OZON (-5,6%), акции "Сургутнефтегаза" (-5,5% и -5,3% "префы"), "Газпром нефти" (-5,3%), "Аэрофлота" (-5,1%), ВТБ (-5%), "Роснефти" (-4,8%), Сбербанка (-4,6% и -4,6% "префы"), "АЛРОСА" (-4,3%), "Норникеля" (-4,3%), "Интер РАО" (-4,2%), "Магнита" (-4,2%), "Северстали" (-3,9%), "Татнефти" (-3,8%), "Газпрома" (-3,7%), "РусГидро" (-3%), "ЛУКОЙЛа" (-2,9%), "Московской биржи" (-2,2%).

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, причиной ухудшения настроений в пятницу стала негативная ситуация на мировых сырьевых площадках. Очередное резкое ужесточение монетарных условий в США и массовые повышения процентных ставок центральными банками разных стран обострили опасения глобальной рецессии. В итоге цены на сырье существенно скорректировались, что, в свою очередь, оказало сильное давление на российский рынок акций.

Выросли в цене только акции золотодобытчика "Селигдар" (+0,6%), вероятно, на слухах о том, что компания может выплатить дивиденды за первое полугодие 2022 года, и бумаги производителя титана "ВСМПО-Ависма" (+0,04%), возможно, на ожиданиях будущих заказов в секторе ВПК.

В понедельник ожидается движение индекса МосБиржи в коридоре 2000-2100 пунктов, полагает Чернов.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, падение российского рынка акций в пятницу ускорилось на фоне выходящей в Европе статистики. Перспективы падения сырьевых цен на фоне рецессии в развитых экономиках и перспективы очередных санкций заставляют инвесторов переоценивать риски. Растущих историй среди индексных бумаг не было, как и на всем рынке, если не считать акции "Селигдара".

Предварительный сводный индекс деловой активности еврозоны упал в сентябре до 48,2 пункта с 48,9 пункта в августе. Нарушение экономических связей и рост ставок центральных банков не способствует позитивному взгляду на ведущие экономики мира. Естественно, что нефть на этом фоне упала, а российский рынок отреагировал пессимизмом в соответствующих бумагах.

В Европе начали обсуждать очередной пакет ограничений для РФ. Financial Times пишет, что Польша и страны Балтии настаивают на принятии новых мер, которые предполагают ограничение цен на российскую нефть, рестрикции на товары роскоши, а также давление на сферу информационных технологий. Против этого выступает Венгрия, да и в Италии может в ближайшее время сформироваться более лояльное к России правительство.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, с учетом сохранения активного новостного потока в контексте развития событий на геополитическом контуре России фактор пятницы сыграл выраженную роль - инвесторы фиксировали прибыль, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных. Также сложилось весьма неблагоприятное для акций экспортеров сочетание укрепляющегося рубля и упавших до минимумов с начала 2022 года цен на нефть.

Внешний фон оставался негативным как на фоне сложной геополитики, так и в свете череды повышений ставок мировыми ЦБ, что усиливает опасения рецессии. Доллар США, если опираться на динамику индекса DXY, переписал 20-летние максимумы - это негатив для всех рисковых активов, включая commodities.

В начале следующей недели, оценив информационный фон за выходные, на российский рынок акций могут вернуться покупатели, индекс МосБиржи может подтянуться ближе к 2200 пунктам, где расположена зона технического сопротивления. В фокусе внимания в первую очередь могут оказаться дивидендные истории, полагает аналитик.

Помешать росту могут санкционные сигналы, а также крепкий рубль. Вероятнее всего, российская валюта краткосрочно продолжит оставаться крепкой, даже пройдя через пик налогового периода. Во-первых, рост санкционных опасений усиливает тренд добровольной девалютизации со стороны населения и банков. Во-вторых, поддерживать уверенность рубля может то, что экспортеры, которые собираются выплачивать дивиденды, должны конвертировать в рубли дополнительные объемы инвалюты, чтобы сформировать необходимый объем рублевой ликвидности для выплат акционерам, считает Бахтин.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов третий день подряд на страхах глобальной рецессии (японские биржи закрыты в связи с праздником Осеннего равноденствия, южнокорейский KOSPI снизился на 1,8%, китайский Shanghai Composite потерял 0,7%, гонконгский Hang Seng просел на 1,2%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 2-2,3%) и Штаты (индексы теряют 1,7-1,9%).

Помимо Федрезерва США на этой неделе ставки повысили центробанки Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Турции, Индонезии, Филиппин и Тайваня.

На нефтяном рынке цены в пятницу вечером ускорили падение и обновили минимум с начала года, завершая в минусе четвертую неделю подряд. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,94 за баррель (-5% и +0,7% в четверг), ноябрьская цена WTI - $78,54 за баррель (-5,9% и +0,7% накануне).

Давление на рынок оказывают опасения рецессии в глобальной экономике в результате подъема процентных ставок центробанками по всему миру. Ужесточение монетарной политики, вероятно, повлечет за собой экономический спад и снижение спроса на энергоресурсы.

Как сообщает Bloomberg, страны Евросоюза активизировали обсуждение планов введения потолка цен на поставляемую из России нефть и рассчитывают достичь соглашения в ближайшие недели. Введение максимальной цены на закупки нефти в России может войти в новый пакет антироссийских санкций, сообщили источники. Государства ЕС ускорили процесс после объявления частичной мобилизации в России, пишет агентство.

Страны ОПЕК могут прибегнуть к дальнейшему сокращению добычи нефти, если рынок продолжит снижаться, поскольку текущий уровень цен сказывается на бюджетах членов картеля, заявил министр нефти Нигерии Тимипре Сильва.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции VEON (-14,8%), расписки EMC (-11,4%), акции ПАО "Ренессанс страхование" (-11,1%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-10%), "Белона" (-9,9%), ПАО "СПБ биржа" (-9,7%), расписки HeadHunter (-9,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Томская распределительная компания" (+13,3%), "Селигдара" (+0,62%), ПАО "Южуралникель" (+0,1%), "ВСМПО-Ависма" (+0,04%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 56,63 млрд рублей (из них 13,38 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,92 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,54 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").