Индекс МосБиржи упал ниже 1900 пунктов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - На торгах понедельника индекс МосБиржи впервые с 24 февраля опустился ниже 1900 пунктов, потеряв более 10%.

К 13:03 индекс МосБиржи снижался на 10,3%, до 1874,49 пункта, индекс РТС снижался на 10,5%, до 1022,13 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 19,2%.

Доллар подешевел на 10 копеек, до 57,83 рубля.

Лидируют в откате акции "Сургутнефтегаза" (-16,8% и -19,2% "префы"), расписки TCS Group (-16%), бумаги Polymetal (-15,3%), расписки OZON (-15,2%), акции UC Rusal (-15,1%), "Интер РАО" (-14,9%), "Роснефти" (-14,5%), АФК "Система" (-14,3%), "Яндекса" (-14,1%), "НОВАТЭКа" (-12,7%), "ММК" (-12,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:03 составил 47,18 млрд рублей (из них 11,22 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,31 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,07 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

Торги на российском рынке акций начались в красной зоне, а к 10:11 индекс Мосбиржи находился уже ниже 2000 пунктов.

Рынок падает на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, а также сохраняющейся геополитической напряженности в связи с проходящими референдумами в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России. Также на рынок давит информация о вероятных новых санкциях Запада.

Новый пакет санкций Евросоюза может предусматривать запрет на экспорт десятков российских высокотехнологичных товаров, сообщает EUobserver со ссылкой на документ, составленный Ирландией, Польшей и странами Балтии. Кроме того, санкции против России расширила Япония: под санкции попала 21 российская компания, а также теперь запрещены поставки в Россию товаров, "связанных с химическим оружием".