Бюджет РФ в 2023 г. может получить 1,13 трлн рублей НДД от добычи нефти

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предполагает, что в 2023 году бюджет России получит 1,129 трлн рублей в виде налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Об этом говорится в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год".

При этом, по оценкам разработчиков документа, объем добычи нефти, в отношении которой начисляется НДД, в 2023 году составит 247,7 млн тонн.

В 2024 году, согласно прогнозу, федеральный бюджет получит 1,383 трлн рублей от добычи 283,7 млн тонн нефти, в 2025 – 1,288 трлн рулей от добычи 307,2 млн тонн.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2023-2025 гг., прогнозная цена на нефть в 2023 году – $70,1 за баррель, в 2024 году – $67,5/баррель, в 2025 году – $65/баррель.