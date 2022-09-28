Россия рассчитывает в 2023 году увеличить экспорт нефти на 3%

Цена на нефть, заложенная в прогноз, ожидается в размере $70,1 за баррель в 2023 году

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития заложило в прогноз социально-экономического развития страны на 2023-2025 годы экспорт нефти по базовому варианту в объеме 250 млн т в 2023 году по сравнению с 243,1 млн т, ожидаемыми в 2022 году (рост на 3%).

Текст документа размещен в базе данных Госдумы.

В 2021 году из России было экспортировано 231 млн т нефти (на 3,4% ниже, чем в 2020 году). В 2024 году показатель планируется увеличить до 255 млн т, в 2025 году - до 260 млн т.

Цена на нефть, заложенная в прогноз, ожидается в размере $70,1 за баррель в 2023 году, $67,5/баррель - в 2024 году, $65/баррель - в 2025 году.

"Давление на конъюнктуру мировых рынков будет оказывать замедление роста мировой экономики. Вместе с тем по мере переориентации экспортных поставок в нейтральные страны дисконт нефти марок Urals к Brent на прогнозном горизонте будет сокращаться. В результате ожидается постепенное снижение цены на нефть марки Urals до $65 за баррель в 2025 году", - говорится в документе.

По итогам 2021 года объем добычи нефти, включая газовый конденсат, составил 523,7 млн тонн, что на 2,1% больше значения 2020 года.

"В связи с введенными недружественными странами санкциями на поставки российских энергоресурсов, эмбарго на технологии и инвестиции, а также оказываемым давлением на трейдеров, транспортные и страховые компании, в среднесрочной перспективе вероятна тенденция к падению отдельных производственных показателей, связанная с необходимостью адаптации работы отрасли и изменением логистических цепочек для минимизации ущерба и обеспечения развития отрасли в новых условиях", - отмечают в Минэкономразвития.

С учетом действующих ограничений экспорта российской нефти, а также переориентации транспортных потоков на другие рынки сбыта, в 2022 году объем добычи нефти оценивается в 515 млн тонн, что на 8,7 млн т меньше 2021 года. При этом объем экспорта нефти в 2022 году вырастет на 12,1 млн тонн до уровня 243,1 млн тонн. Разнонаправленная динамика показателей обусловлена компенсацией сокращающихся поставок нефтепродуктов на внешние рынки экспортом нефти, поясняют в министерстве.

Имеющаяся трубопроводная инфраструктура восточного направления и пропускной потенциал западных и арктических портов обеспечат возможность экспортных поставок в период 2023 - 2025 годов на уровне 250, 255, 260 млн тонн нефти соответственно.

Экспорт нефтепродуктов в 2021 году составил 144,1 млн т, в 2022 году показатель, как ожидается, снизится до 130 млн т, а в 2023 году упадет до 113 млн т (на 13% - ИФ), в 2024 году - до 109,9 млн т, в 2025 году подрастет до 110,8 млн т.

В среднесрочной перспективе наибольший вклад в общую структуру добычи нефти в России будет оставаться за Западной Сибирью. Однако, компенсацию падения добычи на зрелых месторождениях будут обеспечивать новые регионы добычи: Северный Каспий, Ямальский и Тазовский районы ЯНАО, север Красноярского края.

"Учитывая заявленные планы ЕС по отказу от российской нефти и нефтепродуктов, наибольшее падение добычи нефти придется на 2023 год - до 490 млн тонн. Стабилизация показателя ожидается в 2024 году и предусматривает рост на 1% (до 495 млн т)", - подсчитали в Минэкономразвития. В 2025 году Россия планирует добыть 505 млн т нефти.