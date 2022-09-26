Индексы США упали в пятницу, Dow Jones - до минимума с ноября 2020 года

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в пятницу и завершили "в минусе" вторую неделю подряд.

Dow Jones Industrial Average опустился до самой низкой отметки с 20 ноября 2020 года, а значение Standard & Poor's 500 находится чуть выше минимума этого года, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

За всю прошедшую неделю Dow Jones уменьшился на 4%, S&P 500 - на 4,6% и Nasdaq - на 5,1%.

Аналитики продолжают оценивать подъем процентных ставок Федеральной резервной системой по итогам сентябрьского заседания и "ястребиную" риторику руководителей американского ЦБ.

Федрезерв в среду поднял базовую ставку на 75 базисных пунктов по итогам третьего заседания подряд, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых. Это максимальный уровень с финансового кризиса 2008 года. Исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

Инвесторы обеспокоены тем, что перспективы так называемой "мягкой посадки" для экономики США ослабевают, поскольку центральный банк продолжает агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику в рамках борьбы с высокой инфляцией.

"Риски рецессии возросли, - полагает главный инвестиционный директор Avitas Wealth Management Рассел Эванс. - Люди интерпретировали действия и риторику ФРС как более "ястребиные".

Между тем аналитики Goldman Sachs понизили прогноз для индекса S&P 500 на конец текущего года до 3600 пунктов с ранее ожидавшихся 4300 пунктов. При этом в начале года они предполагали, что индикатор достигнет 5100 пунктов, но затем несколько раз ухудшали оценку.

Эксперты Citigroup полагают, что подъема рынка акций США в последние дни уходящего года, так называемого ралли Санта Клауса, может не случиться в этом году. По их словам, ралли в конце года "критично зависит от того, насколько хорошо рынок вел себя" до этого.

С начала текущего года S&P 500 снизился на 21% - это наихудший показатель с 2008 года, когда индикатор упал на 38% из-за мирового финансового кризиса, отмечает MarketWatch.

Котировки акций FedEx Corp. снизились в пятницу на 3,4%. Одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки накануне заявила, что намерена добиться экономии на расходах в размере $2,2-2,7 млрд в 2023 финансовом году в связи с ухудшением экономических условий. FedEx также опубликовала окончательную отчетность за первый финквартал, который завершился 31 августа. Результаты совпали с предварительно объявленными, не оправдав ожиданий экспертов.

Бумаги Costco Wholesale подешевели на 4,3%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов увеличил выручку в четвертом финквартале (июнь-август) на 15% в годовом выражении, сильнее прогнозов рынка. Однако компания предупредила о повышении транспортных и трудовых расходов.

Стоимость Boeing Co. упала на 5,4%. Авиастроительная компания заплатит $200 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США, обвинившей ее в дезинформации инвесторов относительно степени безопасности самолетов 737 MAX.

Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 486,27 пункта (1,62%) - до 29590,41 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса помимо Boeing стали акции Chevron Corp., подешевевшие на 6,5%, а также Caterpillar - на 3,7%.

Из 30 компонентов индикатора выросла цена акций всего двух компаний - Home Depot Inc., завершивших торги ростом на 0,7%, и Johnson & Johnson - на 0,3%.

Значение Standard & Poor's 500 за день опустилось на 64,76 пункта (1,72%), составив 3693,23 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 198,88 пункта (1,8%), завершив день на отметке 10867,93 пункта.