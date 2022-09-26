Глава Unilever Алан Джоуп покинет компанию в конце 2023 года

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор британо-нидерландской Unilever Plc Алан Джоуп уйдет в отставку в конце 2023 года после пяти лет во главе компании, сообщила пресс-служба компании.

Джоуп проработал в Unilever 35 лет. Компания начала поиски нового CEO среди внутренних и внешних кандидатов.

Unilever - один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса. Компания работает более чем в 100 странах. Она выпускает продукцию под такими марками, как Knorr, Dove, Omo, Cif, Domestos, Axe, Rexona, "Черный жемчуг", "Чистая линия", "Инмарко" и др. В начале марта компания объявила о приостановке инвестиций в России и экспорта в страну, а также о заморозке расходов на медиа и рекламу.

Капитализация Unilever с начала 2022 года выросла на 2,1%, до 102,2 млрд фунтов стерлингов ($109,2 млрд).