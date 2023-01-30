Unilever в июле возглавит Хайн Шумахер

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Хайн Шумахер назначен новым главным исполнительным директором британо-нидерландской Unilever Plc, он вступит в должность 1 июля после передачи дел, которая займет месяц, сообщила пресс-служба компании.

Сейчас Шумахер возглавляет глобальное подразделение молочных продуктов и продуктов питания Royal FrieslandCampina. С октября 2022 года он входит в совет директоров Unilever.

Базовая заработная плата Шумахера будет составлять 1,85 млн евро в год.

В сентябре 2022 года Алан Джоуп объявил, что уйдет в отставку в 2023 году после пяти лет во главе компании. В целом он проработал в Unilever 35 лет.

Unilever работает более чем в 100 странах. Компания выпускает продукцию под такими марками, как Knorr, Dove, Omo, Cif, Domestos, Axe, Rexona, "Черный жемчуг", "Чистая линия", "Инмарко" и др. В начале марта компания объявила о приостановке инвестиций в РФ и экспорта в страну, а также о заморозке расходов на медиа и рекламу.

Капитализация Unilever за последний год выросла на 6,2%, в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил 4%.