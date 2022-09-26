Белоруссия рассчитывает переваливать через порт Мурманска не только хлоркалий

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия сейчас экспортирует через порт Мурманска экспортирует калийные удобрения, но рассчитывает увеличить номенклатуру грузов для перевалки, сказал гостелеканалу "Беларусь 1" посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.

"Сейчас в Мурманской области работает наша калийная компания. Но мы ожидаем, что будет достигнуто соглашение по всем нашим остальным грузам. Потому что Северный морской путь самый безопасный на сегодняшний день. Маршрут в Юго-Восточную Азию и Китай потенциально для нас очень интересен", - сказал дипломат.

"Поэтому будет несколько площадок (для перевалки белорусских грузов - ИФ), (будет создана - ИФ) соответствующая рабочая группа Минтранса, Минпрома и Минсельхозпрода, остальных наших ключевых ведомств. Они очень оперативно отработают те предложения, которые внесет мурманская сторона", - добавил посол.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 12 сентября говорил, что специализированный терминал для перевалки удобрений из Белоруссии будет построен на западном берегу Кольского залива, его мощность составит до 7 млн тонн.

8 сентября на встрече белорусского президента Александра Лукашенко и Чибиса было принято решение о переориентации части белорусских грузов в Мурманскую область.

С февраля 2022 года Белоруссия лишена возможности экспортировать хлоркалий через литовский порт Клайпеда. Кроме того, действуют секторальные санкции ЕС в отношении белорусских калийных удобрений, а также запретительные санкции ЕС и США в отношении "Беларуськалия" и его трейдера - "Белорусской калийной компании" (БКК). До введения санкций через Клайпеду экспортировалось 10-11 млн тонн белорусского хлоркалия ежегодно.